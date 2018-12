Skispringen

Innauer: Tournee „ritualisiert“ Jahreswechsel

Österreichs Skisprung-Legende Toni Innauer ist auch bei der 67. Auflage noch von der Vierschanzentournee fasziniert - insbesondere vom Neujahrsspringen. „Die Tournee ritualisiert in Österreich oder Deutschland den Übertritt ins neue Jahr“, sagte der 60-Jährige im Interview der „Berliner Zeitung“ (Samstag-Ausgabe). „Man wacht verkatert auf, hört die Berliner oder Wiener Philharmoniker, und wie selbstverständlich vollzieht sich der Übergang an die frische Luft zu den hellwachen Fliegern auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen.“