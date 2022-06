Würzburg Innenminister beenden dreitägige Frühjahrskonferenz

Nach dreitägigen Beratungen beenden die Innenminister von Bund und Ländern am Freitag in Würzburg ihre Frühjahrskonferenz. Im Zentrum steht am Freitag die Finanzierung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland. Eine Einigung auf eine Zuschuss-Summe des Bundes war zunächst nicht in Sicht. Die Länder hatten zehn Milliarden Euro für die nächsten Jahre aus Bundesmitteln gefordert, um den Zivil- und Katastrophenschutz auf Vordermann zu bringen. Unter anderem soll das Sirenensystem wieder flächendeckend eingeführt werden.

dpa