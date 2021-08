Anzeige

Demonstrationen Innenminister hält gewalttätige Proteste bei IAA für möglich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält gewalttätige Proteste während der Automobilmesse IAA im September in München für möglich.

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, spricht. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.„Wir stellen bundesweit und über Deutschlands Grenzen hinaus fest, dass sich das linksextreme Spektrum mobilisiert“, sagte Herrmann der „Bild“-Zeitung (Samstagausgabe). „Wir müssen mit Störungen, blockierten Straßen und möglicherweise auch mit gewalttätigen Protesten rechnen.“ Die Polizei werde zum Schutz der Messe mit bis zu 4500 Beamten in München vor Ort sein.

Bei der bislang letzten IAA 2019 in Frankfurt am Main machten Klimaschützer mit Protestaktionen Schlagzeilen. Auch in München haben Klimaschützer Proteste angekündigt. Eine Demonstration am 20. August gegen die Automobilmesse stieß aber auf geringes Interesse: Nach Angaben der Polizei kamen nur etwa 75 Teilnehmer.

Nachdem die Automesse IAA bis 2019 in Frankfurt am Main stattfand, soll ab dem 7. September in München ein Neustart erfolgen. Zur Eröffnung wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Die Messe soll bis zum 12. September laufen.

