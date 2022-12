Terrorismus Innenminister Herrmann will mehr Waffenkontrollen in Bayern

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat nach einer Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene in der vergangenen Woche mehr Waffenkontrollen im Freistaat gefordert. „Klar ist auf jeden Fall, die Zahl der Kontrollen muss erhöht werden“, sagte der CSU-Politiker am Montag in München. Es werde demnächst eine neue Empfehlung an die Oberbürgermeister und Landräte im Freistaat geben, wie sie „mit diesem Thema umgehen sollen“. In Bayern sind die kreisfreien Städte und Landratsämter als Waffenbehörden für die Kontrollen bei registrierten Waffenbesitzern zuständig.

dpa