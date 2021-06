Anzeige

Kriminalität Innenminister ist auf dem Weg nach Würzburg Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist nach der Messerattacke auf dem Weg nach Würzburg.

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, spricht. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Würzburg.Er werde sich am Tatort ein Bild der Lage machen, sagte ein Sprecher des CSU-Politikers am Freitagabend. Am Abend sollte sich Herrmann zudem zu dem Vorfall äußern. Bei der Messerattacke in der unterfränkischen Großstadt wurden mehrere Menschen getötet und verletzt. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden, hieß von der Polizei. Beamte hätten dafür schießen müssen.

