Kommunen Innenministerium: Neu-Ulm wird keine kreisfreie Stadt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat der von Neu-Ulm beantragten Umwandlung in eine kreisfreie Stadt eine klare Absage erteilt.

Mail an die Redaktion Aufkleber mit der Aufschrift "Landkreis? - Ja Bitte" liegen im Bayerischen Landtag. Foto: Peter Kneffel/Archivbild

München.Gegen ein Ausscheiden der schwäbischen Stadt aus dem Kreis Neu-Ulm sprächen „überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls“, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Herrmann vermisst „konkrete Konzepte, durch wen und wie die kommunalen Aufgaben im Falle einer Auskreisung künftig erledigt werden sollen“. Auch seien die vermögensrechtlichen Verhältnisse zwischen Stadt und Landkreis Neu-Ulm ungeklärt. So gebe es keine Vereinbarung über die drei hochdefizitären Krankenhäuser.

Neu-Ulm hat die gesetzliche Grenze von 50 000 Einwohnern schon lange überschritten und will deswegen dem Landkreis nicht mehr angehören. Die Stadt erhofft sich dadurch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei Fragen wie dem öffentlichen Nahverkehr. Auf Widerstände stießen die „Nuxit“-Pläne wiederum im Landkreis Neu-Ulm. So hatten Gegner eines Kreisaustritts der Donaustadt erst Anfang April mehr als 10 000 Unterschriften an den bayerischen Landtag übergeben.