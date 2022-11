Bundesliga Innenverteidiger-Duo beim FC Augsburg zurück

Die Innenverteidiger Felix Uduokhai und Reece Oxford kehren nach ihren langwierigen Verletzungen in die Startformation von Fußball-Bundesligist FC Augsburg zurück. Der ecuadorianische Nationalspieler Carlos Gruezo läuft am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Bochum wieder auf seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld auf. Rechtzeitig fit geworden ist Stürmer Mergim Berisha, der gegen Union Berlin (2:2) angeschlagen vom Feld musste. Berisha steht ebenfalls in der Startformation, in der Uduokhai und Oxford lange fehlten. Uduokhai fiel wegen einer Sprunggelenksverletzung zwei Monate aus, Oxford wegen einer Knieverletzung sogar vier Monate.

dpa