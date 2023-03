Perosnalveränderung Innenverteidigerin Wenninger verlässt den FC Bayern Nach 15 Jahren beim FC Bayern verabschiedet sich der Fußball-Bundesligist von Innenverteidigerin Carina Wenninger (32). „Carina ist nicht nur eine langjährige und verdiente Spielerin bei den FCB-Frauen, sondern auch eine großartige Persönlichkeit mit tollem Charakter, die sich immer für den FC Bayern ausgesprochen und die Werte des Vereins gelebt hat“, äußerte Karin Danner, Abteilungsleiterin der FCB-Frauen in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag.

Foto: Sebastian Gollnow/Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

München.Die Münchnerinnen hatte die österreichische Nationalspielerin im Sommer 2022 auf ihren Wunsch an den AS Rom ausgeliehen. Wie die Bayern nun mitteilten, wird Wenninger nach der Saison nicht wie zunächst geplant zurückkehren. „Mir ist in den vergangenen Wochen bewusst geworden, dass ich den FC Bayern so in Erinnerung behalten möchte, wie zu dem Zeitpunkt, als ich ihn verlassen habe“, sagte die Abwehrspielerin.

Ganz aus München wegbleiben wolle sie aber nicht. „Ohne Frage: Ihr alle werdet mich immer mal wieder in München wiedersehen. Als ehemalige Spielerin, die mit großem Stolz sagen darf, ein Teil dieses wunderbaren Vereins gewesen zu sein.“ Wenninger blickt bei den Bayern auf 213 Siege in 303 Pflichtspielen, drei Meistertitel und einen Pokalsieg zurück.