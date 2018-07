Unternehmen

Insolventer Bootsbauer Bavaria verhandelt mit Bietern

Der insolvente Bootsbauer Bavaria steht offenbar kurz vor der Übernahme durch einen neuen Investor. „Wir verhandeln mit mehreren interessierten Bietern und wollen möglichst bald im August zu einem Abschluss kommen“, teilte am Mittwoch der Sanierungsexperte Tobias Brinkmann mit, der im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltung in die Geschäftsführung der Bavaria Yachtbau berufen wurde.