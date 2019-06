Ehrung Integrationspreis geht an „CampusAsyl“ Regensburger Projekt wird im Bayerischen Landtag ausgezeichnet. Diverse Sportangebote ermöglichen gelebte Integration.

Mail an die Redaktion Gruppenbild mit Weltmeister: Philipp Lahm (rechts) war einer der Laudatoren bei der Preisverleihung. Die Festrede hielt Django Asül (rechts unten). Landtagspräsidentin Ilse Aigner (2. von rechts) und Integrationsminister Joachim Herrmann (oben, 4. von rechts) lobten bei der Ehrung von „CampusAsyl“ aus Regensburg die diversen Initiativen. Foto: Rolf Poss

Regensburg.Der mit insgesamt 6000 Euro dotierte Bayerische Integrationspreis steht 2019 unter dem Motto „Der Sport schafft‘s, der Sport macht’s“. Der 1. Preis geht in diesem Jahr an das Regensburger Projekt CampusAsyl Sport.

Unter der Leitung der Projektverantwortlichen Angelika Frey ist eine Plattform der Regensburger Hochschulen und der Regensburger Zivilgesellschaft entstanden. Über 300 aktive Sportangebote ermöglichten die gelebte Integration für Geflüchtete und Asylbewerber, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Landtags. Darüber hinaus werden Geflüchtete, die ein Studium beziehungsweise einen studienvorbereitenden Sprachkurs an der Uni/OTH Regensburg besuchen, in einem Mentoring-Programm von erfahrenen Studierenden unterstützt. Die eigens geschulten MentorInnen geben Hilfestellungen in allen Fragen rund um das Studium und das studentische Leben in Regensburg.

Philipp Lahm als Laudator

Der Integrationspreis wurde am Donnerstag im Bayerischen Landtag verliehen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Innenminister Joachim Herrmann und Gudrun Brendel-Fischer, die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung, nahmen im Maximilianeum die Auszeichnung vor. Als Laudator fungierte unter anderen Philipp Lahm, der Weltmeister von 2014 und ehemalige Kapitän der Fußballnationalmannschaft. Die Festrede hielt Django Asül.

„Nirgends funktioniert Integration so unbeschwert wie beim Sport.“ Joachim Herrmann



Der 2. Preis ging an ein Breakdance-Multiplikatoren-Projekt in Würzburg, über den 3. Preis freut sich die Initiative „Starkes Team Außergewöhnlicher Ruderer“, ebenfalls aus Würzburg. Aigner lobte das Engagement der freiwilligen Helfer: „Integration kann nicht von Institutionen alleine erwartet werden, sondern vor allem von Menschen im Alltag geleistet werden. Dieser Punkt kommt mir bei den Debatten um Integration oft zu kurz. Dieser Preis ist ein Zeichen der Wertschätzung für die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen und durch ihren Einsatz täglich dafür sorgen, dass diejenigen, die zu uns kommen, Bayern als Heimat begreifen.“

Wichtiger Baustein

Integrationsminister Joachim Herrmann betonte: „Wer auf dem Spielfeld zusammenhält, wer im selben Team rudert oder tanzt, schaut nicht auf Hautfarbe, Religion oder Herkunft des anderen. Nirgends funktioniert Integration so unbeschwert wie beim Sport. Das beweisen unsere drei diesjährigen Preisträger eindrucksvoll. Mit ihren großartigen Sportprojekten führen sie Menschen zusammen und leisten einen wertvollen Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Land.“

Brendel-Fischer hob den Stellenwert des Sports bei der Integration hervor: „Dass der diesjährige Integrationspreis – der erste Integrationspreis, den ich als Beauftragte mit verleihe – unter dem Motto „Sport“ steht, freut mich als begeisterte Hobby-Sportlerin ganz besonders. Sport hat ein großes Integrationspotenzial und ist neben Arbeit, Deutsch und Wertevermittlung ein wichtiger Baustein zur Teilhabe von Zuwanderern in unsere Gesellschaft.“ Brendel-Fischer erklärt ferner: „Sport vermittelt Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist, Disziplin und Fairness. Ich bin begeistert, wie viele Sportvereine in Bayern sich im Bereich Integration durch Sport engagieren – einen Preis für ihr wertvolles Engagement hätten sich alle verdient.“

