Champions League Inter Mailands Coach will gegen Bayern München Mut sammeln

Inter Mailand will sich nach der bitteren 2:3-Niederlage im Liga-Derby gegen den Stadtrivalen AC Mailand neuen Mut im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München holen. „Die Begegnung mit Bayern München muss eine Chance sein, denn sie folgt auf die Enttäuschung im Derby vom Samstag, und wir wissen, was so ein Spiel für unsere Fans und unseren Verein bedeutet“, sagte Inter-Coach Simone Inzaghi am Dienstag in Mailand. Der 46-Jährige bremst jedoch vor der Heim-Partie in der Gruppe C am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen den Bundesliga-Rekordmeister: „Wir treffen auf eine großartige Mannschaft, die uns Schwierigkeiten bereiten wird.“

dpa