„Staade Zeit“ Interaktive Tabelle: Die Christkindlmärkte in der Oberpfalz auf einen Blick

Mail an die Redaktion Hunderte Christkindlmärkte kehren in diesem Winter in die bayerischen Innenstädte zurück. −Symbolbild: dpa

Nach zwei Jahren Corona-Pause finden in Bayern endlich wieder Christkindlmärkte statt. Die Mittelbayerische Zeitung zeigt Ihnen in einer interaktiven Tabelle am Ende des Artikels, wo und wann in der Region die Weihnachtsmärkte stattfinden.

2022 kann man die Adventszeit, nach einer zwangsweisen Coronapause, wieder auf den Weihnachtsmärkten der Region genießen. Hunderte Christkindlmärkte kehren in diesem Winter in die bayerischen Innenstädte zurück.

Fürstlich lässt es sich beispielsweise auf dem auf die Weihnachtszeit einstimmen: Hunderte Kerzen, Fackeln, Laternen und Lichter beleuchten den Innenhof des Schlosses St. Emmeram. Seit über 200 Jahren rahmen die geschmückten und beleuchteten Buden in der Adventszeit die evangelische Neupfarrkirche in ein. Der Christkindlmarkt ist der älteste Weihnachtsmarkt Regensburgs.

− vr