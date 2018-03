Soziales

Interesse an Kursen für gehörlose Hospizhelfer nimmt zu

Das Interesse an den seit 2016 in Bayern angebotenen Kursen für gehörlose Hospizhelfer nimmt stetig zu. „Die Anfragen kommen mittlerweile aus ganz Deutschland und sogar Österreich“, sagte Iris Feneberg, Koordinatorin für Hospizarbeit in Bayern bei der evangelischen Landeskirche, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Würzburg.