Corona Inzidenzwert liegt in Schwandorf bei 50 Beim 7-Tage-Inzidenzwert zeigt Ostbayern kein einheitliches Bild. In Regensburg steigt die Zahl, in Kelheim ist sie gesunken.

In Schwandorf (im Bild der Marktplatz) ist der 7-Tage-Inzidenzwert auf 50 gestiegen. Auch der Landkreis Regensburg hat die 50er-Marke überschritten. Foto: Annika Jehl

Regensburg.In Schwandorf ist der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100000 Einwohner weiter gestiegen, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag morgen. Von 47,3 auf 50,0 kletterte der Wert innerhalb eines Tages und hat damit die zweite Alarmstufe erreicht. Auch im Landkreis Regensburg kletterte der Wert von 43,3 auf über 50. 50,5 beträgt der Wert genau. Höher ist er noch in der Stadt Regensburg: Dort stieg der Inzidenzwert von 54,9 auf 58,1.

In Neumarkt und der Stadt Amberg blieb der Inzidenzwert gleich zum Vortag – in Neumarkt bei 49,0 und in Amberg bei 33,3 . In Cham sank der Wert von 78,13 auf 73,4, ist aber immer noch weit über der 50er-Marke.

Im Landkreis Amberg-Sulzbach ist der Inzidenzwert von 39,8 am Sonntag auf 37,8 laut Nachricht vom Montag gesunken. Und auch in Kelheim entspannt sich die Lage weiter: 31,7 meldete das RKI am Sonntag, am Montag 30,9.