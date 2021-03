Anzeige

Prozesse IS-Rückkehrerin Jennifer W. will Aussage fortsetzen Jahrelang hat die mutmaßliche IS-Terroristin Jennifer W. zum mutmaßlichen Mord an einem jesidischen Mädchen geschwiegen. Sie sprach nur über ihre Verteidiger. In Frankfurt zeigte sie sich zuletzt aber gesprächiger. Das könnte Auswirkungen auf den Prozess in München haben.

Merken

Mail an die Redaktion Die Angeklagte Jennifer W. in einem Gerichtssaal des Oberlandesgerichts in München. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Fast zwei Jahre lang hat die als IS-Terroristin angeklagte Jennifer W. in dem Mordprozess gegen sie vor dem Oberlandesgericht (OLG) München geschwiegen. Doch damit ist es nun womöglich vorbei. Die 29-Jährige aus Lohne in Niedersachsen (Kreis Vechta) wird heute voraussichtlich ihre Einlassung fortsetzen, die sie bislang über ihre Anwältin hat verlesen lassen. Möglicherweise wird sie darüber hinaus selbst Fragen beantworten.

Das hatte sie zuletzt auch vor dem OLG Frankfurt getan, wo ihr früherer irakischer Ehemann wegen desselben Verbrechens angeklagt ist wie sie: Ein kleines jesidisches Mädchen soll 2015 im Hof ihres Hauses in Falludscha (Irak) gestorben sein - gefesselt bei brennender Hitze. Der Mann soll sie angebunden, Jennifer W. tatenlos dabei zugesehen haben.

Als Zeugin in Frankfurt hatte die Angeklagte zuletzt angegeben, ihr damaliger Mann habe das jesidische Mädchen und dessen Mutter sehr streng behandelt und auch häufig geschlagen. Etwas, das sie vor Gericht in München nicht mitgeteilt hatte. Dort hatte sie die Angaben der jesidischen Frau, die als Nebenklägerin in dem Verfahren auftritt, damit zu erklären versucht, dass sie sich vielleicht geirrt und einen anderen Haushalt gemeint habe.

Anfangs habe es vielleicht einmal in der Woche Schläge gegeben, zum Schluss fast täglich, sagte sie in Frankfurt. Auch die kleine Rania sei beschimpft und geschlagen worden, etwa wenn sie beim Beten Fehler gemacht habe.

Über den Tag, an dem das Kind gestorben sein soll, sagte sie, sie habe nicht gewagt, einzugreifen. „Ich habe mir dann überlegt, was ich mache, aber mich nicht getraut.“ Dann habe sie noch einmal nach dem Kind gesehen. „Ich sah, dass sie schwächer wurde.“

© dpa-infocom, dpa:210321-99-913108/3