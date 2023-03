Kernkraftwerk Isar 2 geht Mitte April vom Netz: Minister-Besuch

Das Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut geht zum 15. April vom Netz. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) kommt am Mittwoch in die Anlage und berichtet anschließend von seinem Besuch. An dem Gespräch (11.15 Uhr) nehmen auch Guido Knott, Vorsitzender von PreussenElektra, sowie Carsten Müller, Standortleiter des Akw Isar 2, teil.

dpa