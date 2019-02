Bildung Islam auf dem Stundenplan In Ostbayern gibt es die Religion bereits als Schulfach. Das Pilotprojekt läuft gut. Jetzt wird um die Zukunft gestritten.

Von Katia Meyer-Tien

Mail an die Redaktion Wie es mit dem Islamischen Unterricht in Bayern weitergeht, ist ungewiss. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Regensburg.Mehmet Yalcin kann planen bis zum 31. Juli 2019. Ob er danach seine Schüler in Weiden, Neumarkt und Freystadt weiter unterrichten kann, weiß er nicht. „Ich habe gar nichts momentan, ich hänge nicht einmal in der Luft“, sagt der Islamlehrer. Dabei schwingt Ärger genauso in seiner Stimme mit wie Ratlosigkeit. „Ich würde sehr gerne weitermachen. Nach zehn Jahren einen Strich zu ziehen, wäre ein Riesenverlust für Bayern“.

###### ###### ### ##### ### #### ### #######, ### ######## ## #### ### ########### ####### ########### ########## ######. ####. #### ### #######, ### ########## #### ########### ###### ### ###### ###### ######, ##### ## ###### ###### ### ###.

### ########## ########## #### ## ###### #### ### ######### ####/#### ### ############# #########. ### ####### ### ######## ######### ### #### ##### ### ##### #### – #### ######### ########## – ## #### ##### ##########. #### ###### #### #### ## ### ######## ################ ###### ####### (###), ### ########## ##### ########### ### ######### ######. #### #### ### ### ############, ##########, ####### ###### ### ############## ##### ## ### ######### ######. ### ####### ########: #########. ### ############# ##### #########, #### ############ #### ### ####### ######## „#### ### ############ #### ### ############## ## ###### ####“ ######### ######, ##### ## ### ####### ### ### #################.

### ########### #### ###

###### ###### #### #### ############## ##### ###. „## ### #### ### #####“, #### ###### ###########, ########### ### ########### ###########- ### ###############, #### ####. ### ########, #### ##### ########### ####### ### ### ############# ########### ### ###### #########. #### ########### #### ### ########## ### ########### ########### #### #### ### ##### #### #######.

##### #### ### ########### ###, ######### ### ######## ##### ##########, ######## ## ### ######### ########### ####. ### ## ############ ####### ######## #### ## ### ########### ##########, ### ####### ##### „#### ### ##########“, #### ###. ## #### ####### ###### ### ###### #### ############, ######## ### ############ ###################. ### ###### ####### ###, #### ## ### ##### ###### ####, ### ## ######## ####### ############ ############ #####: „### ################# ### ### ##############.“

### ######### #### ########### ###### ######, ### ### #### ######## ### ########## ## ### ######## ######### ######## ####. ## ###### ### ## ###### ####### ############ – ### ############ #### #### ####### ### ####### #######, ## ##### #### ########### ########## ######### ####. ### #### ## ####### ##### ############ ####### ## ###### ###### ######### ## ########### ########## ##########, ###### ## ############### ####### #### ## ### ###### ########. „### #######, ## ##### ### ###########, #### #### ####, #### ### ########### ## ###“, #### ######.

### ######## #############

### ################## ######## ### ######, ###### #######, #### ## ##### #### ### #########, ### ########## #### ## #########. „######, ### ### ##### ########## ###### ######, ######## ######### #######. ### ### ######, #### ### ### ## ##### ########### ###### ######## ##### ########### ########, ### ######### ############# #######. ### ##### ## ##### ################ #### ###############“.

## ### ### ##### ### ### #######. ##### ############ ################### ###### #### ########## #### ### ###### ## ################# ##### ##############. ### ### ####### ####### ### ### ######## #############, ### ###### ### #######. „## #### #### #####, #### ### ####### #### ####### ###### ### ########## ######, ### ### #### ## ######## ##### ##### ############“, #### ###. ### #####-############ ### ########### ########## #### ### ### ###### ### ### ###### ### ################.

##### ##### #### ########### ### ########### ############ ############ ### #### ### ###. ### ########## ##### ### ### ####### ### ################### ## ####### #### ######### ##### ## #################### ##, ##### ### #################### ###### ######### #### ### ######### ####### ### ##### ##### ########. „### ##### ### ########## ######### ########## (…) ##### ######### ################## ### ###### ########. ### #### ####### #### ##### ## ### ########### ##################### ########## ######“, ##### ## ## ###-####################.

########### #### ## ## ########### ########## ########## ####### ## ### ##### ### ########## ######### ### ######## #####, ####### ##### ############# ###### ## ##### ####### ########, #### #### ### ########### ### ###### ########## ## ###########. ### ##### ####### ###### ### ########## ## ########## ### ### „############# ### ####### ## ############-############## ###########“. ## ##### ## ## ########.

## #### ## ### ######## #######

## ### ##### #### ########, ## ###### ###### ### ## ############# ## ### ############, ####### ####-########### ###########, ### ### ####### ### ###### ## ######### ###. ################### #### ## ########### #### ########### „## ############### ### ### #######################“ ####### ######“.

########## #### ## ##### ########### ## ###########, ## ### #### ####### ######### #### – ### ##### ### ###### ###, ##### ### ########## ########## ##### ################### ###### ####. ## ###### ### ## #### ##############, ### ####, ################ ######### ### ## ############## ### ### ######## ### ###, ####, ### ######## ####### ## ###### ######## ### ############# ############## ####### ### ### ###########, „########### ###### ### ### ##### ### ###### ### ############## ########### #############“. ### ######## ### ### ########### ########## ##### ########### #########, ######## ## ######### ####### ### ######### ######### ############ #######.

## ######, ####### ########### ###### ######, ### ### ########## ########## ###. ##### ######### ### ### ##### ########### „######### ############ ############ ####### ## ########## #######“ #######, ##### ##### ######### ###### ######### ### ######### #######. „#### ## #### ### ##### ## ##### ### ## ### ######. ### ######## ### ## ## ##### ######### ###### ##################, #### ### ########## ### ####### ###“, #### ######, „#### ### ### ## ####### ###, ##### ## ### ##### #### ## ######### #### ##########.“

####### ########### ### ########

#### ### ########## ############# (###) ##### ## ########, #### ### ####### ########### #####. ####### #####, ################ ###-###########, #######, #### ## #### #### ###### ####, ### ###### ###### #### ########## #####, ## ## ##### ######## ##### ### ##### ### ### ############. „#### ### ###### #####, #### ### ### ######## #### ###.“ ### ########## ########## ##### ### ###########, ############ ####### #############, #### ### ########### ### ######## ## ########### ### ####### ###, ### ## ###### ########### #######, ## ##### ######## ### ##### #### ##### ######### ####. „## #### ## #### ## ### ###### ####### ### ###################, ### ####### ### ## #### #####.“ ### ### ### ### ########## ########## ##### #### ### ###### ### ###############.

### ########## ############# ####### ######## (###) #### ##### #### ##### ####### ######. ### ########## ##########, ##### ## ### ##### ############# ## ########, ##### ########## ### #########. ### ### ####### #### „#### ### ############## ### ############### ### ########## ##### ### ##########“. ## ##### #### „##### #########, ###### ####### ######### ### #########“ ############.

