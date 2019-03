Bildung Islam-Unterricht für Tugenden und Werte Rund 16 000 Schüler besuchen den Islamunterricht. Nun hat der Landtag eine Entscheidung getroffen. Sechs Fragen dazu

Von Christoph Trost und Thomas Thaller

Mail an die Redaktion Beim islamischen Unterricht werden Tausende Schüler in Glaubens- und Wertefragen unterrichtet – unter staatlicher Aufsicht. Foto: Rumpenhorst/dpa

München.Nach einigen Verzögerungen ist nun klar: Der Islamunterricht an bayerischen Schulen wird dauerhaft weitergeführt. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Aber was genau ist das eigentlich? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten:

Seit wann gibt es den Islamunterricht?

Gewisse Unterrichtsangebote gab es schon länger, etwa eine „Religiöse Unterweisung türkischer Schüler muslimischen Glaubens in türkischer Sprache“. Zum Schuljahr 2009/10 startete dann, als Modellversuch, der jetzige Islamunterricht. Nach fünf Jahren wurde der Versuch um weitere fünf Jahre verlängert. Ein Ziel ist, Radikalisierungen vorzubeugen. Die Staatskanzlei betont, der Unterricht leiste „einen Beitrag zur Integration der muslimischen Schüler und ebenso zur Prävention vor Radikalisierungstendenzen“.

Was genau ist das eigentlich – Islamunterricht?

Offiziell heißt das Fach „Islamischer Unterricht“. Muslimische Schüler werden dort in deutscher Sprache und in staatlicher Verantwortung in Glaubens- und Wertefragen unterrichtet.

Und was genau wird dort unterrichtet?

Das Kultusministerium betont auf seiner Website, der Islamunterricht sei „kein konfessioneller Religionsunterricht“. Es geht laut Lehrplan nicht nur um die islamische Glaubenslehre, muslimische Riten oder das muslimische Gottesbild, sondern ganz grundsätzlich um ethische Werte und Normen – und auch um Kenntnisse über andere Religionen. Der Islamunterricht soll Tugenden und Werte vermitteln, „die in einer demokratisch verfassten Gesellschaft ein friedliches Zusammenleben zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen ermöglichen“. Zentral ist: Es handelt sich um einen staatlichen Unterricht, unter staatlicher Aufsicht.

Islamischer Unterricht in Ostbayern Oberpfalz: Hier gibt es islamischen Unterricht im Schuljahr 2018/2019 für etwa 1200 Schüler an 34 Schulstandorten an Grund- und Mittelschulen (22 Grundschulen, 12 Mittelschulen). Es werden rund 130 Unterrichtsstunden pro Woche angeboten. Diese verteilen sich wie folgt: Stadt und Lkr. Regensburg: elf Schulstandorte, Lkr. Schwandorf: zehn Schulstandorte, Stadt Weiden: vier Schulstandorte, Lkr. Neumarkt: drei Schulstandorte, Stadt und Lkr. Amberg-Sulzbach: fünf Schulstandorte, Lkr. Cham: ein Schulstandort.

Landkreis Kelheim: Hier gibt es den Unterricht für etwa 500 Schüler an acht Standorten. Es werden 55 Stunden pro Woche angeboten. Diese verteilen sich so: Herzog-Albrecht Grundschule Siegenburg (eine Stunde), Grundschule Mainburg (20), Grundschule Kelheim-Hohenpfahl (fünf), Grundschule Kelheim-Nord (vier), Hallertauer Mittelschule Mainburg (16), Herzog-Albrecht Mittelschule Siegenburg (eine Stunde), Wittelsbacher Mittelschule Kelheim (sechs), Berufsschule Kelheim (zwei Stunden).

Wie läuft das organisatorisch an den Schulen ab?

Die Eltern melden ihre Kinder zur Teilnahme an. Dann entfällt die Verpflichtung zum Besuch des Religions- oder des Ethikunterrichts. „Die Note des islamischen Unterrichts tritt an die Stelle der Ethik-Note“, heißt es vom Ministerium. Einen Rechtsanspruch auf den Unterricht gibt es nicht. Es muss jeweils eine ausreichende Nachfrage geben: Laut Ministerium wird Islamunterricht an Schulen ermöglicht, „wenn die zuständige Schulaufsicht und die zuständige Regierung den Bedarf aufgrund der Anzahl der Kinder und Jugendlichen muslimischen Glaubens an der jeweiligen Schule bestätigen und eine qualifizierte Person zur Erteilung des islamischen Unterrichts zur Verfügung steht“.

Von wem wird das Fach unterrichtet?

Angeboten wurde das Fach zuletzt von etwa 100 staatlichen Lehrern, die laut Ministerium über „eine fachliche und pädagogische Qualifikation“ verfügen. Diese können beim Staatsexamen an der Universität Erlangen-Nürnberg ein Erweiterungsfach wählen, zudem gibt es spezielle Fortbildungen.

Wie geht es nach der Entscheidung im Landtag jetzt weiter?

Ohne den Kabinettsbeschluss zur Fortsetzung des Islamunterrichts wäre mit dem Modellversuch im Sommer Schluss gewesen. Nun soll dieser weitergehen. Und nicht nur das: Der Unterricht soll nach Angaben von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zwar nicht flächendeckend in ganz Bayern, aber bedarfsgerecht ausgebaut werden – dort, wo es den entsprechenden Bedarf gibt, etwa in Ballungszentren. „Er wirkt integrationsfördernd und sicherheitsfördernd und erfreut sich eines großen Zuspruchs, bei Schülern, Eltern und Lehrern“, betont Piazolo. Formal läuft das Fach für zwei Jahre als Modellprojekt weiter. In diesen beiden Jahren sollen dann die Voraussetzungen geschaffen werden, aus dem Modellversuch auch formal ein dauerhaftes Angebot zu machen – als Wahlpflichtfach. Dafür braucht es eine Gesetzesänderung.

