Pandemie Isolationspflicht für Corona-Infizierte in Bayern fällt weg

Von heute an müssen sich Corona-Infizierte in Bayern nicht länger isolieren. „An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag. Für sie gelte fortan unter anderem eine Maskenpflicht, sowie Betretungs- und Tätigkeitsverbote etwa in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

dpa