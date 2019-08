Interview Ist der Pilz jetzt giftig oder nicht? Ein außergewöhnlicher Beruf: Klaus Breese ist nicht nur Pilzberater, sondern er züchtet die Schwammerl auch in seinem Keller.

Von Michael Stahl

Merken

Mail an die Redaktion Sie schaut aus wie ein Badeschwamm, ist aber laut Klaus Breese ein super Speisepilz: die Krause Glucke. Foto: Klaus Breese

Straubing.In unserer neuen Interviewreihe „Außergewöhnliche Berufe im Raum Regensburg“ stellen wir besondere Geschäftsmodelle und ausgefallene Berufe vor. Das fünfte Interview dieser Reihe führte uns zu Biologe Klaus Breese aus Straubing. Er berät in seiner Funktion als Pilzberater seit 2015 Schwammerlliebhaber aus ganz Niederbayern und der Oberpfalz. Im Gespräch mit unserer Zeitung hat er unter anderem über die Krux eines Pilzberaters gesprochen, die Leute zu mehr Vorsicht beim Umgang mit Pilzen zu bewegen und - ganz nebenbei - die besten Plätze zum Schwammerlsuchen verraten.

Warum sind Sie Pilzberater geworden und was sind Ihre Aufgaben?

Ich interessierte mich schon immer für die Mykologie. Nachdem ich die Aufnahme in die Mykologische Gesellschaft geschafft hatte, sah ich die Möglichkeit, mit meinem Faible Geld zu verdienen. Als Pilzberater führe ich z. B. Pilzexkursionen durch, bei denen die Leute neue und auch uralte Pilzarten kennenlernen. Daneben kommen Leute mit ihren Pilzkörben zu mir, um zu erfahren, welche darin sie essen können. Viele meinen, dass sie sich den Besuch bei mir sparen könnten, wenn sie mir per WhatsApp Bilder von ihren Pilzen schicken. So kann man aber unmöglich eine Pilzart bestimmen.

Welche Personengruppen lassen sich denn beraten?

Neben den hobbymäßigen Pilzsammlern kommen lustigerweise oft Kindergärtnerinnen zu mir. Aufgeregt berichten Sie mir dann von einem angeblichen Giftpilz, den Kinder auf ihrem Spielplatz gesichtet haben wollen. Vor Ort stelle ich dann meistens fest, dass es sich um einen harmlosen Champignon handelt.

Wie gehen Sie vor, wenn jemand tatsächlich einen Giftpilz gegessen hat?

Ich sage ihm, er soll den Pilznotruf in München betätigen und sofort eine Klinik aufsuchen. Weil ich kein Arzt bin, darf ich den Betroffenen keine Aktivkohle zur Entgiftung geben und bin deshalb in so einem Fall der falsche Ansprechpartner.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben?

Tote gibt es vergleichsweise wenig - lediglich drei bis vier im Jahr in ganz Deutschland. 2018 haben Flüchtlinge aus ihrer Not heraus den Knollenblätterpilz verzehrt und sind daran gestorben. Das tückische bei diesem Pilz ist, dass er sein Gift erst allmählich freisetzt und man frühestens nach zwei Tagen etwas davon merkt. Dann ist es aber für eine Entgiftung bereits zu spät. Häufiger passiert es jedoch, dass bei Betroffenen als Folge einer Pilzvergiftung schwere Leberschäden auftreten und sie dadurch ein Leben lang auf Dialyse angewiesen sind.

Was sagen Sie zu Hobbysammlern, die Pilze nur ihrem Bauchgefühl nach auswählen?

Ehrlich gesagt wundert es mich, dass nicht mehr Vergiftungen auftreten, nach dem was die Leute mir so alles erzählen. Die Bestimmung nach Bauchgefühl oder „Pilzator“-App ist ganz schlecht. Nehmen Sie lieber einen Pilzratgeber in den Wald mit und pflücken Sie nur darin abgebildete Pilze. Alles andere - auch der weit verbreitete Irrglaube, man könne Pilze anhand ihres Geruchs unterscheiden - ist Humbug und vor allem lebensgefährlich! Sie brauchen dieses Risiko aber gar nicht erst eingehen, wenn Sie ihre eigenen Pilze anbauen. Ich züchte beispielsweise schon seit Jahren erfolgreich Champignons im Keller.

Was war Ihr lustigstes Erlebnis als Pilzberater?

Einmal haben mir Enkel Bilder vom Pilzkorb ihrer Oma geschickt. Ich erkannte darauf den Wurzelnden Bitterröhrling - ohne Zweifel ungenießbar. Die Enkel berichteten ihr von meiner Einschätzung, woraufhin diese extrem stinkig wurde. Am nächsten Tag kam die ganze Sinti-Familie zu mir nach Hause – in der Hoffnung, die Oma so überzeugen zu können. Die Seniorin war allerdings so uneinsichtig, dass ich bezweifle, ob sie ihre Pilze wirklich entsorgt hat.

Wo findet man die besten Schwammerl?

Der meiner Meinung nach beste Speisepilz ist die Krause Glucke, die in den Wäldern um Wiesenfelden wächst. Generell sollte man mit dem Pilzsammeln aber nicht solange warten. Wenn es geregnet hat, findet man bereits im Mai mehr als genug.