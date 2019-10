Astronomie Ist die Erde in Gefahr? Jeder kennt den Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Doch kann so etwas wieder geschehen?

Regensburg.„Der Himmel fällt uns auf den Kopf.“ Diesen Ausspruch rief Häuptling Majestix im gallischen Dorf von Asterix nur zu häufig, wenn etwas Schlimmes bevorstand. Doch war seine Furcht berechtigt? Kann uns tatsächlich der Himmel oder etwas aus dem Himmel auf den Kopf fallen?

Die Erde fliegt ja nicht alleine durchs All, wenn sie um die Sonne kreist. Viele tausend kleine und große Gesteinsbrocken, sogenannte Asteroiden, fliegen ebenfalls um die Sonne und kreuzen dabei die Bahn unseres Heimatplaneten. Die größten Körper können dabei bis zu mehreren Kilometern im Durchmesser haben. Es besteht also tatsächlich die Gefahr, dass die Erde und ein solcher Asteroid irgendwann einmal zusammenstoßen.

Um dies zu verhindern, gibt es von vielen Raumfahrtagenturen Beobachtungsmissionen, welche die meisten Erdbahnkreuzer erfassen und ihre Umlaufbahnen vorherbestimmen sollen. Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa betreibt etwa Programme mit den Namen Pan-Starrs oder Linear, die europäische ESA betreibt Euronear. Durch deren Beobachtungen konnten die Astronomen schon fast 20 000 Gesteinsbrocken entdecken. Und dennoch gehen ihnen immer wieder auch Körper durch die Lappen. Für kleinere Asteroiden sind die derzeitigen Instrumente noch zu schwach.

Und so konnte im Jahr 2013 völlig unbemerkt über dem Himmel der russischen Stadt Tscheljabinsk ein etwa 19 Meter großer Brocken in die Erdatmosphäre eindringen und explodieren. Dieser Einschlag führte zu mehr als 1500 Verletzten und hatte dieselbe Sprengkraft wie etwa 40 Hiroshima-Bomben.

Riesiger Krater – bis heute



Dieser Impakt war aber nichts im Vergleich zu dem, was vor 15 Millionen Jahren in der Region passierte, in der sich heute die Stadt Nördlingen befindet. Damals schlug dort nämlich ein Brocken ein, der um ein Vielfaches größer war. Dieser Meteorit hatte einen Durchmesser von knapp 1,5 Kilometern und verursachte einen Krater von knapp 25 Kilometern. Dieser Krater ist heute als Nördlinger Ries bekannt. Als der Einschlag stattfand, wurde sofort sämtliches Leben in einem Umkreis von 100 Kilometern ausgelöscht. Und nicht nur das: Beim Einschlag wurde der Boden aufgeschmolzen und erstarrte sofort wieder, so dass das Gestein verglaste und sich zu sogenanntem Moldavit umwandelte.

Der Name rührt daher, dass Geologen dieses durchsichtige, grünlich schimmernde Material vor allem in der Moldaugegend in der heutigen Tschechischen Republik finden konnten. Der Meteorit schleuderte also Felsbrocken hunderte Kilometer weit über halb Europa. Der Asteroid war aber nicht alleine unterwegs. Ihn umkreiste nämlich ein kleinerer, etwa 150 Meter großer Brocken, der zusammen mit ihm auf der Erde einschlug.

Auch dessen Impakt ist heute noch sichtbar, schließlich löste er einen 3,5 Kilometer großen Krater aus, das sogenannte Steinheimer Becken. Dabei setzte er „nur“ die Energie von 240 Megatonnen TNT oder 18 000 gleichzeitig gezündeten Hiroshima-Bomben frei.

Für uns besteht keine Gefahr



Die alten Gallier hatten also nicht ganz unrecht mit ihrer Furcht. Dennoch herrscht kein Anlass zur Panik. Derartige Einschläge geschehen nur sehr selten und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir zu unseren Lebzeiten in unserer Nähe einen solchen Impakt miterleben müssen. Zudem sind die heutigen Messtechniken, um Asteroiden zu finden, so gut, dass wir so gut wie ausschließen können, dass sich ein derartig großes Objekt in nächster Zeit auf Kollisionskurs mit der Erde befindet.