Pandemie Ist Ostbayern für zweite Welle gerüstet? Es gibt Warnzeichen: Corona bringt einen Herbst voller Unwägbarkeiten. So bereiten sich die Gesundheitsämter der Region vor.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Das Corona-Virus sorgt für Unwägbarkeiten. Gesundheitsämter der Region bereiten sich auf einen Herbst mit hohen Infektionszahlen vor. Foto: Cdc/dpa

Regensburg.Die jüngsten Corona-Meldungen aus der Region sind eine deutliche Warnung: In Bodenwöhr mussten nach einer Party 100 Menschen in Quarantäne, weil unter den Gästen ein infizierter Reiserückkehrer war. Rund 20 weitere Kontaktpersonen wurden ermittelt und ebenfalls getestet. Regensburg meldete gut ein Dutzend Bürger, die Covid-19 aus dem Urlaub mitgebracht haben. In Kötzting durften 130 Flüchtlinge nach Infektionsfällen die Unterkunft nicht mehr verlassen. Ähnliche Nachrichten kommen derzeit aus allen Teilen der Republik. Die Angst vor einer zweiten Welle wächst. Was die Frage aufwirft, wie gut Ostbayern dafür gerüstet ist.

### ######### ### ################# ### ###### #####: ####### ####### ### #### ### ##### ###### ###### ##############, ## ### ######-########### ### ### ######## ################## ########## ######. ## ##### ######## #### #### ##### ######### ###########. ### ############## ### ################# ### ### #### #### ####### ### ################ ########### #######. ### ##### ############# #### ### ### ##### ##### ######, ##### ##### ########## ###### ######## ######## ##############. ####### ######, ############# ##### ### ######### ### ############# ## „#########“ ####### ######### ###### ###. ## ####### ######## ################# ## ############## ### ############ ######### − ## ###### ########### ### ############# ############### #######. ### ######## ##### ########## ### #################### ###### ### ##-############ ### ############ ##########. ######## ### #################### ### ########## ####### ############ ### ### #######, ######### #### ### ######## ### ################ ########, ################### ##. ####### #####. #### ############# ######## ### ### ## ######### ####### #######.

#### ############## ### ##### ####### ###### ######### ################### ####### ######### ######-#############. ### ########## ######## ##### ######## ### ################ ###### ## ##### ########### ####### ### ########### ###########. ### ####### ### ## ######### ############### #### ##### ###########. ### ############# ################ ##### ###### ###, ## ####### ####### ### ########### ############# ##### ###.

### ############## #### #### ##### ####### ####### ######. #### ##### ## ###### ### ######## ##### ### ####### ### ########### ###########. ## #### „####### ############## ### ### ### ###### ### ############### ############# ######### #######“, ## ### ############## ### #############, ######### ##########. „### ########### ####, ####### ### ##### ###, #############.“ ### ##### #### ################ ###### ### ###### ### #########. ### ######### ########## #### ## ####### ###### #### ########### ### ### ################# ### ############# ## ####### ######. „####### ###### ## ########## ### ### ############## ### ############## ####“, ##### ## ### ### ######## ############. ### ##### ########## ##### ### ######### ##### ########### ###### #########. ######## ############, #### ### ########### ######### #### ##### ## ###### ####### ####, #### #### ### ##### ######### #######. ### #### ## ### ################# ## ######## #######:

### ##############, ######### ### ### ##### ### ### #########, ### #### ######## ### ######## ### #### #### ####### ########## ################ ############. ### ###### ## #### ### ######### ########## ############# #######, ##### ## ### ### ########### ############ ### ############. „####### ##### ### #### ################### ### ######### ## ######## ##### #### ################ ####### ########### ### ## ######## ### ##### ### ######### ########.“ ### ###### ########## ##### ## ###### ## ## ################# ##### ######### ### ########## ######. ####### ###### ##################### ### #### ############## ###################: ## #### ## ## ###########, ##### ####### ### #### #####, #### ######-############ ########### ### #### ################### − ### ########### ######### ### #### ####. ##### ###### ## ########### ### #######-#######-#####, ### ################ ######. ### ######## #### ##### ### #### ###### #########.

### ############## ####### ####### #### ### ############# ### ## ########. ### ##### ### ##### ######### ######-###### #### ###### ## ## ########### ###########. ####### #### ## #### ####### ### ############# #### ## #### #####, ################### ######## ### ###################. ### ################# ### ########### #### ## #### ######## #########. ### ###################### #### #############, ### ############### #####. ##### ## ### ########### ####### ##### ### ### ####### „###########“. ############# ### #### ####### ######. ### ######-####-######## ##### ##### ########### ##########. #### ###### ##### ##### ## ### ### #######-#######-##### #######. ##### ############ ####### ####### ### ### ######## ########, ##### ## ### ### ############. ## ####-###### ### ######## ##### ### ## ## ########### ################ ### ###########, ### ##### ### ### #################, ## ############# ### #### ########## ######## ########-######## ### ####### ########.

#### ############## ######## ###### ###### ######### #####################. ### ############# − ## ######## ### ###### ## ######, ######## #### ##### − #### ##### ### ######## ######## ######. ## #### ## ## ########## #######, ## ### ######## ### #######, ##. ####### #####. ##### ######### ### ### ########## ###### ##### ### ######## ################, ############# ### ##########. ### ### ####### ####### ######### ###### #### #######. ## ### ########### ####### ##### ### ############## #### ##### ###### ####### ############### ############# ########. ############### ##### ##### ## ######## ### ### ########### ################ ###########. ### ######## ### #### #### ###### ## ###### #### #####. „############# ### ####### ### ######## ### ######## ###### ########## ### ##### ####### ################, ########### ### ################ ## #######-#######-####“, #### ###. ### ##### ######### #### #### ## ############# ##########, ### ## #######- #### ################### ########## ###### ######.

### ################ ############## #### #### ###### ### ######## ### ################ ###########. ### #### ##### ## ####, ### #### ## #### ####, ### ### #### ######### #######. ### ########## #### ####### ### ############ ### ######### ############# ############ ### ######### ### ################, ####### #### ####### ###### ## ###### #######. #### ### „###########-#####“ ### ######-####-######### ##### ####. ########### ### ### ##-####### ############# ### ##### ### ### ########### ###### ### ########### ######## ### ### ######## #### ### #########. ### #### ###### ############### ### ###### ########### ############# ### ######### ########. „### #### ### ########### ### ############### ########### #### #############“, ## ############## ###### ######. ### ############ ###### ####### ####### ## #### ##### ############# ######. ### ###### ## ###### ##### #### #### ###############-########### #######, ### ############### ##### ### ######## #### ########### ####### ########.

### ############## ########## #### ####### ##### ############# ############# ## ### ######### ############## ### ### ###### ####### − ## #### ### ### ### ### ######### ######################### #### ### ##### ## ######### ###########, ### ###### ### ############ #### ######## #####.

#### ##### ### ########### ######-################# ###### ## ### ########### ############### ########. #### ####### ### #### ###### ### ######## ######-########. ### ###################### ######## #### ### ######### ######. ###### ###### ####### ## ### ############## #### ############## ### ######### − #### ####### ### ############# ##### ### ###### ########### ## ####### ### ## #### ########### ######. ### ######### #### ###### ### #################### ### ######### ################ ###, ### ## ###### ### ##### ##### ######## ###. ##### ##### ###### ##### #### ####### ##,# ######### ##########, ### ### ############, #,# ######### ############, ##,# ######### ##### ############# ####-#####-######, ##,# ######### ####-######, #,# ######### ####-###### ### #,# ######### ############# ###. ############## ########.

##################### ####### #### ##### ##### ####### ## #### ###########, ########### ### ### ########### ######### ### ### ############ ## ######. ### #### ################# #### ######### #################### ## ############## ##########.

## ### ## ################ ## ######### ##### #### ######## ### ######## ########### #### #### ########### ### ####### ######### ### ################ ########## ######. #### ##### ########## ## ########## ##########, ### ##. ###, ## ##### ### ###### ### #######-#######-#####. ### ###### ### ################ ###### ### ######### #### ################### ###### #########. ### ###### #### #### ## ##### ################# ### ########## ### ### ### #### #######-#######-##### ######### ####, ### ### ###### ##### ########## #################### ####### ####.

#### ######## ### ### ########## ######-##############. ####### ## ## ############## ### ### ### ########## ## ### ################ ###### ##### ###### ### ########### ########### ###### ### ########## ##########, #### #### #### ########### ########### ######## ######. „#### ### ##, ##### ######## ############ ######## ######### ## #########.“

