Dienstleistungen

IT-Dienstleister Datev kauft Knowhow ein

Die auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer spezialisierte Datev bietet künftig ihre Dienste allen Steuerzahlern via App an. Der IT-Dienstleister will so auch seinen Steuerberatern neue Kunden bringen. Dazu kauft sich die Datev nun Knowhow über eine Beteiligung.