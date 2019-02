Fussball Italiener Rocchi pfeift Bayern-Spiel in Liverpool Der Italiener Gianluca Rocchi wird als Schiedsrichter das Hinspiel des FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool leiten.

Schiedsrichter Gianluca Rocchi aus Italien bei einem WM-Spiel.

München.Die Europäische Fußball-Union (UEFA) nominierte den 45-Jährigen für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr) im Anfield Stadium. Die Bayern haben mit Rocchi bislang gute Erfahrungen gemacht: Sie gewannen unter seiner Leitung in Europas Königsklasse die Gruppenspiele gegen PSV Eindhoven (2:1 in 2016), FC Arsenal (5:1 in 2015) und ZSKA Moskau (3:0 in 2013). Rocchi ist international sehr erfahren, bei der Weltmeisterschaft 2018 kam er in Russland bei drei Spielen zum Einsatz.