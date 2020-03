Fussball Italiens Verbandsboss Gravina will Länderspiel in Nürnberg Der italienische Verbandspräsident Gabriele Gravina hofft, dass das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien am 31.

Berlin.März in Nürnberg „zumindest hinter verschlossenen Türen“ stattfinden kann. Das sagte der 66-Jährige dem TV Sender Rai 2 mit Blick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus. Gleiches gelte für die Partie der Italiener in England am 27. März.

Die Stadt Nürnberg hatte zuletzt bestätigt, dass eine Absage der Partie aufgrund der Ausbreitung von Sars-CoV-2 nicht ausgeschlossen sei. Wenn die Entscheidung heute zu treffen wäre, würde die Stadtverwaltung wegen der zu erwartenden Anreise Tausender Besucher aus Italien eine Absage empfehlen, erklärte Sozialreferent Peter Pluschke am vergangenen Donnerstag. Die Situation könne sich aber binnen einer Woche signifikant ändern.