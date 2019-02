Frauentreffen Ivanka Trump bei Sicherheitskonferenz Trump-Tochter Ivanka und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer haben debattiert: Beim Frauenfrühstück auf der Sicherheitskonferenz.

Mail an die Redaktion Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten, sprach am Samstag bei der 55. Münchner Sicherheitskonferenz bei einer Podiumsdiskussion. Foto: Tobias Hase

München.US-Präsidententochter Ivanka Trump, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer oder die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde: Diese und viele andere Frauen haben den zweiten Tag der Sicherheitskonferenz am Samstag mit einem gemeinsamen Frühstück in der Münchner Residenz begonnen.

Das Frauenfrühstück sei schon „eine bewährte Institution“, betonte eine der Gastgeberinnen, die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach. Hauptthema war demnach die Frauenförderung: Ivanka Trump sprach über die Frauenförderung in Wirtschaftsunternehmen, Kramp-Karrenbauer in der Politik und Gerlach in digitalen Berufen.

