Musik

Jackson-Fans gedenken ihres Idols und trotzen Vorwürfen

Allen Vorwürfen des Kindesmissbrauchs zum Trotz bleibt Michael Jackson für sie der größte Musikstar aller Zeiten: Einen Tag vor dessen zehnten Todestags haben am Montag Dutzende Fans des „Kings of Pop“ bei einer Gedenkveranstaltung in München an ihr Idol erinnert.