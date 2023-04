3. Liga Jacobacci über Ziele: Durchschnitt reicht mir nicht

„Löwen“-Trainer Maurizio Jacobacci hat noch vor Saisonende die Münchner Ziele für die kommende Spielzeit in der 3. Fußball-Liga formuliert. „Ich gebe mich nicht mit Durchschnitt zufrieden. Ich werde der Mannschaft meine Mentalität einimpfen“, kündigte der 60-Jährige vor dem Spiel beim 1. FC Saarbrücken am Sonntag (14.00 Uhr) an. Es gelte, das bestmögliche Potenzial auszuschöpfen. „Dass die Mannschaft immer gewillt ist, auf den Platz zu gehen, um zu gewinnen“, sagte Jacobacci.

dpa