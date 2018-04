Prozesse

Jäger erschießt Mann: ein Jahr auf Bewährung

Ein Jäger erschießt einen jungen Mann an der bayerisch-tschechischen Grenze - nun ist in dem Fall nach einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Hof das Urteil gefallen. Der 57-Jährige ist am Montag wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Das Gericht gehe davon aus, dass der Schuss versehentlich abgegeben wurde, sagte ein Justizsprecher.