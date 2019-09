Verbände Jäger-Präsident wegen Untreue angezeigt Die Nachwuchsvereinigung des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) hat Jürgen Vocke zum Rücktritt aufgefordert.

Feldkirchen.BJV-Chef Jürgen Vocke ist wegen Veruntreuung von Verbandsgeldern angezeigt worden. Wegen der nun bekannt gewordenen Finanzpraktiken des ehrenamtlichen Präsidenten - sowie gegebenenfalls anderer amtierender oder ehemaliger Mitglieder des Präsidiums und der Geschäftsführung - appellierten die Jungen Jäger an die Betroffenen, „längst überfällige Konsequenzen zu ziehen“.

Es gehe nicht nur um den Ruf des Verbandes, sondern auch um den des Jägerstandes. „Bereiten Sie durch Ihren Rücktritt den Weg für eine lückenlose Aufarbeitung sowie einen unbelasteten Neustart“, schrieben die Jungen Jäger in einem am Donnerstag verbreiteten offenen Brief.

Vocke wurde von einem BJV-Mitglied wegen Untreue und Unterschlagung angezeigt. Laut Staatsanwaltschaft München I geht es um private Auslagen, Vockes Dienstwagen und die Beschäftigung seiner Tochter bei einem mit dem BJV verbundenen Unternehmen.

„Ich wüsste nicht, was ich Verbandsschädigendes getan haben soll.“ BJV-Chef Jürgen Vocke



Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe kann der 76-Jährige nicht nachvollziehen, wie er sagte. „Ich wüsste nicht, was ich Verbandsschädigendes getan haben soll.“ Auch Vorwürfe der Schatzmeisterin, dass er ihr untersagt habe, einen Beschluss zu Aufwandsentschädigungen umzusetzen, wies Vocke zurück.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.