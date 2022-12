Straubing Jäger soll für Schuss auf Personenzug verantwortlich sein

Vermutlich ein Jäger hat bei der Jagd versehentlich einen Personenzug bei Straubing beschossen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Freitag niemand. Das Projektil durchschlug eine Scheibe des Zuges und blieb in einer Zugwand stecken, wie die Polizei am Montag mitteilte.

dpa