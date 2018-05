Unfälle Jägerin stirbt nach Schuss bei nächtlicher Jagd Bei einer nächtlichen Jagd im unterfränkischen Landkreis Miltenberg ist eine Jägerin durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Die 47 Jahre alte Frau war am Dienstagabend gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in einem Wald bei Elsenfeld unterwegs, als der Schuss fiel, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Mittwoch mitteilten. „Wir gehen schon davon aus, dass er geschossen hat,“ sagte ein Sprecher dazu. Die Frau starb noch am Unglücksort.

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung". Foto: Patrick Seeger/Archiv

Elsenfeld.Der 50 Jahre alte Lebensgefährte wurde am Mittwoch in Aschaffenburg vernommen, „um zu klären, ob es sich dabei um einen Unglücksfall handelt oder ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt“, so der Polizeisprecher weiter. Für die weiteren Ermittlungen sind Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen worden.