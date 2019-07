Prozesse Jagd-Unfall war zunächst ein Rätsel Am Unfallort bei Nittenau glaubten nicht einmal Polizisten daran, dass ein Abpraller zum tödlichen Geschoss wurde.

Von Wolfgang Ziegler

Mail an die Redaktion Jagdleiter Hans-Jürgen H. rief die Jäger zusammen, die der Polizei für die Ermittlungen ihre Waffen aushändigten. Foto: Ziegler

Amberg.Sogar die Polizisten der Inspektionen Burglengenfeld und Regenstauf, die nach dem tödlichen Jagdunfall bei Goppeltshof als Erste vor Ort waren, um zunächst einmal festzustellen, was passiert und wie der 47-jährige Harald „Harry“ Söldner gestorben war, glaubten zunächst nicht, dass der Tod des Mannes in Verbindung mit der Drückjagd stehen könnte. „Das war alles ziemlich rätselhaft“, sagte ein 40 Jahre alter Beamter am Mittwoch im Prozess gegen Jagdleiter Hans-Jürgen H. „Wir konnten uns die Kausalität zunächst nicht vorstellen – also, dass ein Abpraller einen Menschen in einem fahrenden Auto treffen könnte.“

