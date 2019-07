Justiz Jagdleiter zu Bewährung verurteilt Hans-Jürgen H. aus Nittenau bekommt ein Jahr auf Bewährung. Das Landgericht Amberg sieht fahrlässige Tötung als erwiesen an.

Mail an die Redaktion Der Angeklagte geht in den Verhandlungssaal des Landgerichts. Foto: Armin Weigel/Archivbild

Amberg.Wegen fahrlässiger Tötung hat die Erste Strafkammer des Landgerichts Amberg den Jagdleiter Hans-Jürgen H. (46) am Mittwoch zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Software-Entwickler und passionierte Jäger am 12. August vergangenen Jahres bei einer Drückjagd jenen verhängnisvollen Schuss abgab, der Harald „Harry“ Söldner (47) tötete. Der Regensburger war zu dieser Zeit Beifahrer in einem Pkw als das Projektil durch die Seitenscheibe krachte, seinen Brustkorb durchschlug und beide Lungenflügel tödlich verletzte.

Staatsanwalt Oliver Wagner hatte vorher ein Jahr und sechs Monate mit Bewahrung beantragt, die beiden Verteidiger Michael Haizmann und Georg Kuchenreuter auf neun Monate plädiert.

Der 46-jährige Mann gab nach Überzeugung der Anklagebehörde bei einer Gruppenjagd im August 2018 in Nittenau (Landkreis Schwandorf) einen Schuss ab, der einen Mann durch die Seitenscheibe eines vorbeifahrenden Autos traf. Der 47-Jährige auf dem Beifahrersitz sackte sofort zusammen, der 61 Jahre alte Fahrer des Wagens konnte ihm nicht mehr helfen.

