Fussball Jahn gegen Darmstadt wieder mit Saller Der SSV Jahn Regensburg kann im Gastspiel beim SV Darmstadt wieder auf Benedikt Saller zurückgreifen.

Merken

Mail an die Redaktion Benedikt Saller hat seine Verletzung offenbar überwunden. Foto: Rene Weiss/Eibner

Regensburg.Der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger hat seine muskulären Probleme überwunden und „trainiert wieder voll mit“, sagte Trainer Mersad Selimbegovic vor der Partie der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Ich weiß nicht, ob er 90 Minuten schafft. Er ist aber auf jeden Fall eine Alternative. Kann auch sein, dass er beginnt“, sagte der Coach.

Saller hatte den Oberpfälzern wegen einer Gelbsperre und dann der Verletzung zuletzt in drei Partien gefehlt. Der Jahn holte dennoch einen Sieg und zwei Unentschieden und ist seit insgesamt fünf Spielen ungeschlagen. In der Tabelle wollen die Regensburger ihren Platz in der oberen Hälfte festigen und Darmstadt hinter sich lassen.

Selimbegovic warnte seine Schützlinge vor allem vor den Standards der Darmstädter und rechnete vor, dass die Gastgeber sechs ihrer zwölf Saisontore nach ruhenden Bällen erzielten. „Da sind die richtig gefährlich“, sagte er. Der ehemalige Bundesligist aus Hessen hatte in der vorigen Wochen 1:3 bei der SpVgg Greuther Fürth verloren.