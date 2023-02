2.Bundesliga Jahn im Duell der Punktlosen: „Du musst das jetzt erzwingen“

Nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz sehnt Trainer Mersad Selimbegovic beim SSV Jahn Regensburg ein Ende der Sieglos-Serie herbei. „Du musst das jetzt erzwingen“, sagte der 40-Jährige eindringlich vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Hannover 96. Es ist das Duell der Punktlosen in der Rückrunde. „Beide Mannschaften wollen diese Serie unbedingt brechen“, bemerkte Selimbegovic am Donnerstag zu der speziellen Konstellation.

dpa