2. Bundesliga Jahn Regensburg arbeitet an Wende: „Nicht in Panik geraten“

Der SSV Jahn Regensburg will ein Ende seiner Pleitenserie in der 2. Fußball-Bundesliga erzwingen. Trainer Mersad Selimbegovic forderte vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli „mehr Zuversicht, mehr Entschlossenheit, mehr Kampfgeist“ seiner Mannschaft. Die Regensburger sind seit sechs Spielen tor- und sieglos. „Du darfst nicht in Panik geraten“, äußerte Selimbegovic zugleich vor dem neunten Spieltag. Es gebe noch viele Partien in dieser Saison.

dpa