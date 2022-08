2. Bundesliga Jahn Regensburg bereit für Karlsruhe: „Jammern hilft nix“

Der SSV Jahn Regensburg will nach der vermeidbaren Niederlage bei Hannover 96 wieder an seinen erfolgreichen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga anknüpfen. „Jammern hilft nix. Wir sind bereit“, sagte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Karlsruher SC.

dpa