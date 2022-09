2. Bundesliga Jahn Regensburg erwartet „Rock’n’Roll“ vom SC Paderborn

Trainer Mersad Selimbegovic lässt die Systemfrage beim SSV Jahn Regensburg vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga bei Tabellenführer SC Paderborn offen. Nach drei Niederlagen nacheinander hatten die Oberpfälzer beim 0:0 gegen Holstein Kiel erfolgreich von einer Vierer- auf eine Dreier-Kette in der Defensive umgestellt. „Das hat gut funktioniert, die Jungs haben es gut aufgenommen“, sagte Selimbegovic am Donnerstag. „Mal sehen, Paderborn spielt auch ein bisschen anders als Kiel.“

dpa