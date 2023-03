2. Bundesliga Jahn Regensburg fährt grippegeschwächt ans Millerntor

Der SSV Jahn Regensburg muss sein erstes Spiel nach der Länderspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga grippegeschwächt bestreiten. Die betroffenen Spieler seien zwar fast alle ins Training zurückgekehrt, sagte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic. Es sei aber fraglich, ob alle für das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Samstag (13.00 Uhr/Sky) fit werden. Bis auf Ersatz-Torwart Thorsten Kirschbaum nannte Selimbegovic keine Namen. In der vergangenen Woche mussten die Regensburger wegen der Grippewelle ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg absagen.

dpa