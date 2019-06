Fussball Jahn Regensburg gewinnt auch zweiten Test deutlich Der SSV Jahn Regensburg hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen.

Ein Ball geht ins Netz.

Neumarkt.Der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz siegte am Samstag vor rund 500 Zuschauern mit 8:0 (7:0) beim Landesligisten ASV Neumarkt. Einen Tag nach dem 20:1 beim Kreisligisten TV Wackersdorf trafen für die Mannschaft von Jahn-Coach Mersad Selimbegovic in der ersten Hälfte Sebastian Nachreiner (11. Minute), Kevin Hoffmann (22./36.), Jan-Marc Schneider (29.), Florian Heister (32.) und Marco Grüttner (41./43.). Anschließend erhöhte nur noch Thomas Stowasser (53.). Die Regensburger starten am letzten Juli-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die neue Zweitliga-Saison.