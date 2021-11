Anzeige

Fussball Jahn Regensburg gewinnt Test gegen Aue: Otto trifft doppelt Der SSV Jahn Regensburg hat ein Testspiel in der Länderspielpause gegen den Zweitliga-Konkurrenten FC Erzgebirge Aue gewonnen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Regensburg.Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic setzte sich am Donnerstag mit 3:1 (2:1) durch. David Otto (11. Minute, 20.) traf im Sportpark am Kaulbachweg doppelt, Sebastian Nachreiner (49.) legte nach der Halbzeit nach. Antonio Mance (31.) hatte für die Auer zwischenzeitlich verkürzt. Für den Zweiten Regensburg geht es am 20. November beim Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga weiter.

