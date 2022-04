Anzeige

2. Bundesliga Jahn Regensburg holt Remis in Rostock: Hitzige Schlussphase Der SSV Jahn Regensburg kommt seinem 40-Punkte-Ziel in der 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic erkämpfte sich am Sonntag beim 1:1 (0:1) gegen den FC Hansa Rostock einen wertvollen Punkt bei der Mission Klassenerhalt. Mit nun 39 Punkten nach 30 Spieltagen haben die Regensburger zehn Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16 und können für eine weitere Saison in der Zweitklassigkeit planen.

Regensburgs Erik Wekesser (l-r), Rostocks Damian Roßbach und Regensburgs David Otto. Foto: Axel Heimken/Axel Heimken/dpa

John Verhoek (44. Minute) brachte die Rostocker vor 24 000 Zuschauern in Führung. Nicklas Shipnoski (59.) glich für die Oberpfälzer nach dem Seitenwechsel aus. Es war die erste wirklich torgefährliche Aktion der Gäste. Hansa-Keeper Markus Kolke konnte Shipnoskis Schuss nur noch ins eigene Tor ablenken.

In der Schlussphase hatte der Jahn sogar die besseren Chancen, aber Kolke reagierte zweimal prächtig. Kurz vor dem Abpfiff flog Hansas Danylo Sikan (90.) mit einer Roten Karte wegen Tätlichkeit vom Platz.