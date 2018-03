Fussball

Jahn Regensburg in Braunschweig ohne Jungvater Pentke

Überraschungsaufsteiger SSV Jahn Regensburg verzichtet im Zweitliga-Gastspiel bei Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Torhüter Philipp Pentke. Der 32-Jährige ist Vater geworden. Lebensgefährtin Maura brachte in der Nacht zum Freitag in den Niederlanden die Tochter Mexie-Sophia zur Welt. Pentke solle sich erstmal um seine kleine Familie kümmern, sagte Trainer Achim Beierlorzer. Für den Stammkeeper werde André Weis im Tor stehen.