2. Bundesliga Jahn Regensburg leiht Stürmer Schönfelder aus Bremen aus Der SSV Jahn Regensburg formt kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga. Wie die Oberpfälzer am Freitag mitteilten, kommt Offensivspieler Oscar Schönfelder per Leihe für eine Saison vom Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen.

dpa

Mail an die Redaktion Der Spielball der Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga liegt auf dem Rasen. Foto: Guido Kirchner/Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Regensburg.Der 21-Jährige war 2020 aus der Mainzer Jugend nach Bremen gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam er auf zehn Zweitliga-Einsätze bei den Norddeutschen. „Er ist ein flexibel einsetzbarer Spieler mit einer guten Ausbildung. Zu seinen Stärken gehören Tempo, Technik und Spielverständnis“, sagte der Geschäftsführer Sport, Roger Stilz, über den Neuzugang.

Für Schönfelder geht es vor allem darum, auf Zweitliga-Niveau anzukommen. „Persönlich möchte ich so viele Einsatzzeiten wie möglich sammeln und mich im Profifußball weiter etablieren. In diesem Umfeld wie hier beim SSV Jahn kann ich gezielt an meinen Stärken und Schwächen arbeiten“, sagte der gebürtige Berliner.