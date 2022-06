Saisonvorbereitung Jahn Regensburg mit Testspielsieg: Zwei Albers-Tore beim 7:1

Zum Ende der ersten Trainingswoche hat der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg sein erstes Tetspiel in der Saisonvorbereitung erfolgreich absolviert. Die Oberpfälzer gewannnen am Samstag in Tauberrettersheim gegen eine Auswahl aus dem Taubertal mit 7:1 (4:1). Der Jahn gastierte anlässlich des hundertjährigen Vereinsjubiläums des 1. FC Taubertal in Unterfranken.

dpa