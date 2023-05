2. Bundesliga Jahn Regensburg steigt ab: Ende mit später Niederlage Der SSV Jahn Regensburg hat sich mit einer Niederlage aus der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet. Die Regensburger verloren am Sonntag zu Hause 2:3 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim, der damit den Aufstieg schaffte und sogar Meister wurde. Prince Osei Owusu erzielte vor 14.189 Zuschauern die Treffer für den Jahn (51./57. Minute).

dpa

Mail an die Redaktion Regensburgs Benedikt Gimber (l) und Regensburgs Maximilian Thalhammer reagieren unzufrieden. Foto: Tom Weller/Tom Weller/dpa

Regensburg.Heidenheim drehte die Partie durch ein Eigentor von Regensburgs Benedikt Saller (58.) sowie zwei Treffern in der ultralangen Nachspielzeit von Jan-Niklas Beste per Elfmeter (90.+3) und Zweitliga-Torschützenkönig Tim Kleindienst (90.+9). Der Jahn steigt damit als Vorletzter in die 3. Liga ab.

Die schon vor dem Spieltag praktisch als Absteiger feststehenden Regensburger versteckten sich gegen Heidenheim keineswegs und hielten heftig dagegen. Owusu lief in der 8. Minute alleine auf Heidenheims Torwart Kevin Müller zu, der die Gäste mit einer starken Parade vor dem frühen Rückstand bewahrte. Auch danach blieben die Hausherren die gefährlichere Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel legten die Heidenheimer druckvoll los. Der zur Halbzeit eingewechselte Stefan Schimmer vergab eine Riesenchance, als er aus kurzer Distanz den Ball neben das Tor schoss (47.). Anschließend schockte Owusu die Heidenheimer mit seinem Doppelpack. Die Schwaben schafften im Gegenzug durch das Eigentor den Anschlusstreffer. Danach erhöhte der FCH den Druck. In der Nachspielzeit gelang die dramatische Wende.

Großen Applaus gab es in der 79. Minute, als Jahn-Profi Sebastian Nachreiner eingewechselt wurde. Der Niederbayer beendet seine Karriere als Profi-Fußballer. „Eine Legende wird man nicht durch Tore, sondern Treue“, stand auf einem Banner in der Regensburger Fankurve vor dem Anpfiff. Nachreiner spielte 13 Jahre für den Jahn und war damit in seiner Profilaufbahn ausschließlich für die Oberpfälzer aktiv.