Fussball Jahn Regensburg unterliegt im 300. Zweitligaspiel Kiel Der SSV Jahn Regensburg hat in seinem 300.

Mail an die Redaktion Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Regensburg.Zweitligaspiel einen Rückschlag gegen Holstein Kiel erlitten. In einem unterhaltsamen Fußball-Duell unterlagen die Oberpfälzer den Norddeutschen am Sonntag in eigener Arena mit 1:2 (1:1). Regensburg rutschte nach der siebten Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab, Holstein setzte seine Klettertour mit dem sechsten Saisonsieg fort und ist nun Elfter.

Scott Kennedy brachte die anfangs extrem druckvollen Regensburger nach einer Co-Produktion mit seinem Abwehrkollegen Steve Breitkreuz in der zwölften Minute in Führung. Julian Korb (35.) glich für die Kieler etwas überraschend aus.

Holstein-Torwart Thomas Dähne (42.) verhinderte beim parierten Foulelfmeter von Max Besuschkow den Halbzeitrückstand. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste in den Zweikämpfen bissiger. Alexander Mühling (59.) verwandelte einen Foulelfmeter und drehte die Partie.

