Fussball Jahn Regensburg verleiht Innenverteidiger Volkmer nach Jena Der SSV Jahn Regensburg hat Innenverteidiger Dominic Volkmer für ein halbes Jahr an den FC Carl Zeiss Jena verliehen.

Mail an die Redaktion Dominic Volkmer vom SSV Jahn Regensburg. Foto: Armin Weigel/Archiv

Regensburg.Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln, hieß es. Volkmer war im Sommer aus dem U23-Team von Werder Bremen in die Oberpfalz gekommen, hatte dann beim Jahn aber nur einen Profieinsatz erhalten. Er hat in Regensburg noch einen Vertrag bis Juni 2020.