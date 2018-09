Fussball

Jahn Regensburg verliert beim Torspektakel in Bielefeld

Jahn Regensburg hat in einem turbulenten Spiel bei Arminia Bielfeld unglücklich die zweite Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga erlitten. Die Oberpfälzer verloren am Samstag in Ostwestfalen mit 3:5 (2:3). Fünf Tore fielen bereits in der ersten Spielhälfte. Während Bielefeld nach dem zweiten Erfolg am vierten Spieltag in der Tabelle zumindest vorübergehend bis auf Rang fünf kletterte, muss sich Regensburg nach der dritten sieglosen Partie nacheinander in der Tabelle weiter nach unten orientieren.